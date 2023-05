Stone Group reçoit le prix argent mondial dans la catégorie de la responsabilité sociale d’entreprise aux Green World Awards 2023

Converge Technology Solutions Corp., un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, annonce que sa filiale Stone Group a remporté le prix argent pour la responsabilité sociale d’entreprise aux Green World Awards 2023 dans le cadre de la campagne visant à trouver les pays, les entreprises et les collectivités les plus écologiques au monde.

Organisés par The Green Organization, un groupe environnemental international, indépendant, apolitique et sans but lucratif qui se consacre à la reconnaissance, à la récompense et à la promotion des meilleures pratiques environnementales dans le monde, les Green World Awards visent à améliorer la performance environnementale, à encourager l’utilisation efficace des ressources et à soutenir les objectifs plus vastes du développement durable.

Les entreprises gagnantes, sélectionnées parmi plus de 500 candidats, sont mentionnées dans le Green Book, un ouvrage de référence international sur les meilleures pratiques, afin que d’autres dans le monde puissent suivre leur exemple et tirer des leçons de leurs réalisations. Des arbres sont également plantés au nom de chaque gagnant pour compenser l’empreinte carbone créée par leur voyage.

Les critères de sélection sont axés sur les avantages environnementaux, l’innovation, les retombées sociales, les avantages économiques, les preuves d’impact et la capacité d’adaptation d’une organisation.

« Stone Group, une entreprise de Converge, est honorée d’avoir reçu un prix Green World lors de la cérémonie de cette année », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Nous sommes fiers de toute l’équipe de Stone Group et de son engagement à tirer parti d’une technologie de recyclage avancée, qui a une incidence positive importante sur notre environnement mondial. Voir ce travail aboutir à un prix Green World est une réalisation passionnante pour Converge. »