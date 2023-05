Sophie Brochu rejoint le conseil d’administration de CGI

Peu de temps après avoir quitté ses fonctions de PDG d’Hydro-Québec, CGI annonce que Sophie Brochu se joindra à son conseil d’administration en septembre prochain.

« Nous sommes honorés d’accueillir Sophie Brochu au sein de notre conseil d’administration », indique Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI dans un courriel. « Son expertise de pointe du secteur de l’énergie ainsi que son expérience à la direction de grandes organisations cotées en bourse et gouvernementales profiteront grandement à nos clients, à nos professionnels et à nos actionnaires. De plus, son approche centrée sur l’humain est conforme à la culture et aux valeurs de CGI. »

De son côté, la principale intéressée a déclaré : « Je suis fière de me joindre au conseil d’administration de CGI et d’avoir l’occasion de contribuer à la croissance continue de cette entreprise phare. Je suis ravie de me joindre au conseil alors que CGI continue de consolider sa position à titre de l’une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en management et en TI au monde. »

Avant de prendre la barre d’Hydro-Québec, Mme Brochu a passé la majorité de sa carrière chez Énergir. Elle a été présidente et chef de la direction de l’entreprise de 2007 à 2019. C’est sous sa gouverne que l’entreprise a ajouté le gaz naturel renouvelable à son portefeuille d’approvisionnements et est devenu un acteur de premier plan dans les secteurs éoliens et solaires, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Sophie Brochu est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences économiques de l’Université Laval. Elle est en outre membre du conseil d’administration de la Banque de Montréal. Par ailleurs, elle œuvre depuis de nombreuses années auprès de Centraide du Grand Montréal et elle est cofondatrice de la ruelle de l’avenir, un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga de Montréal. Elle préside également le conseil de la Fondation Forces AVENIR et compte parmi les leaders de L’effet A, une initiative ayant pour but de favoriser la présence des femmes à tous les niveaux des organisations.

Mme Brochu est détentrice de doctorats honoris causa décernés par l’Université de Montréal (HEC Montréal) et par l’Université Bishop’s. Elle est membre de l’Ordre du Canada et officière de l’Ordre national du Québec.