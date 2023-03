Solutions Metrix fait maintenant partie du Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN) 

Solutions Metrix, une entreprise montréalaise dédiée à la conduite de l’innovation technologique depuis plus de 15 ans, fait maintenant partie du Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN). En tant que conseiller numérique PCAN, Solutions Metrix jouera un rôle important en aidant les PME canadiennes à accélérer leur transformation numérique pour alimenter la reprise économique.

Les petites et moyennes entreprises (PME) qui se qualifient auront accès aux services de conseil aux entreprises et de mise en œuvre CRM de Solutions Metrix pour obtenir de l’aide dans leur parcours de transformation numérique. Une subvention couvrant 90 % du coût de l’élaboration d’un plan numérique jusqu’à concurrence de 15 000 $ est offerte. Vous souhaitez digitaliser votre PME ?

Solutions Metrix et la subvention PCAN Améliorez les technologies de votre entreprise aident les PME à :

Réduire les frais généraux

Augmenter les revenus et les ventes

Améliorer l’expérience client

Améliorer la logistique et l’automatisation

Être plus réactif au changement et à la concurrence

Créer et mettre en œuvre un plan de transformation numérique adapté à votre entreprise

En tant que conseiller numérique inscrit auprès du PCAN, Solutions Metrix respecte et maintient tous les critères requis pour offrir des services-conseils numériques aux PME canadiennes admissibles. Tel que l’explique la société : « Notre objectif est de fournir aux PME le bon outil CRM pour améliorer l’expérience client, augmenter les revenus et améliorer la productivité des ressources. Nous nous différencions en étant d’abord des consultants commerciaux expérimentés et des experts en implémentation CRM indépendants de la plate-forme, en veillant à ce que votre adoption numérique corresponde à vos objectifs commerciaux. C’est pourquoi l’excellence en matière d’adoption par les utilisateurs est intégrée à notre méthodologie, sachant qu’un taux moyen d’adoption du CRM est de 26 %. »

« Solutions Metrix est fier d’avoir été acceptée comme conseiller numérique pour le Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN). Nous sommes ravis d’être éligibles pour fournir nos services aux PME et de contribuer à l’expansion de l’adoption numérique au Canada. À l’ère de la transformation numérique, nous pensons qu’il devrait être simple pour les entreprises de tirer parti des technologies modernes, et nous sommes là pour aider les PME à adopter de nouvelles technologies pour permettre leur croissance commerciale et numérique “, déclare Sébastien Forget, président et fondateur de Solutions Metrix.

Plus de détails sont disponibles sur le site Web de Solutions Metrix.