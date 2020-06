Snapchat se lance dans les publicités dynamiques

Direction informatique - 09/06/2020

Snapchat propose désormais aux entreprises des Dynamic Product Ads (DPA), qui permettent aux détaillants et marques de cibler les consommateurs potentiels via l’application.

Plusieurs géants du Web, dont Google et Facebook, utilisent régulièrement ce type de publicité.

Snapchat, qui avait lancé la fonctionnalité de DPA aux États-Unis en octobre, a décidé d’étendre son offre au marché international la semaine dernière.

Les entreprises peuvent télécharger leur catalogue sur Snapchat, et la plateforme intègre automatiquement leurs produits dans un format publicitaire. Les annonces sont ensuite mises de l’avant chez les consommateurs potentiels parmi les utilisateurs de l’application.

Si la disponibilité ou le prix d’un produit change, la publicité se met à jour automatiquement et en temps réel. Les entreprises ont ainsi beaucoup moins de gestion à faire pour leurs publicités.

« La crise du coronavirus a rendu encore plus pertinent le besoin pour les entreprises de se pencher sur leurs canaux de ventes en ligne et les a encouragées à être plus innovantes dans leurs façons de faire, indique Ed Couchman, du bureau de Snapchat au Royaume-Uni. On voit de très bons résultats chez les entreprises de différents secteurs qui ont essayé notre offre, des boutiques de vêtements aux services de livraisons alimentaires. »

La phase bêta de ce nouveau format publicitaire sur Snapchat a notamment été testée par de grandes marques comme Adidas, Farfetch, Lancôme et Topshop.

Les revenus publicitaires de Snapchat ont considérablement augmenté durant le premier trimestre de l’année, atteignant 462 millions de dollars – soit 44 % de plus que les recettes du même trimestre en 2019.

Tags: achat en ligne