Snapchat ajoute de la musique dans les Snaps

Marie Pâris - 04/08/2020

Snapchat vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité de musique, qui sera disponible dès cet automne dans les pays anglophones, rapporte TechCrunch.

A l’instar de l’application TikTok, cette nouvelle fonctionnalité permettra à l’utilisateur d’ajouter de la musique dans ses Snaps avant ou après la capture de sa vidéo.

L’entreprise promet un vaste catalogue musical ; Snapchat travaille en effet en collaboration avec différents partenaires de l’industrie musicale comme Warner Music Group, Warner Chappell ou encore Universal Music Publishing Group.

En recevant un Snap avec de la musique, l’utilisateur pourra de son côté faire un balayage vers le haut pour voir s’afficher le titre de la chanson, l’artiste et l’album. Un lien « Play this song » sera aussi disponible, permettant d’écouter toute la chanson via Spotify, Apple Music ou SoundCloud.

C’est cette option qui différencie notamment la fonctionnalité de celle de TikTok, dont le lien sur les vidéos avec de la musique ne permet que de voir les autres vidéos ayant utilisé cette même chanson.

D’autres applications ont également lancé des fonctionnalités d’ajout de musique, comme Reels chez Instagram, qui concurrence TikTok.

Le réseau social, filiale de l’entreprise chinoise ByteDance, doit être vendu avant le 15 septembre aux États-Unis sous peine d’être fermé définitivement dans le pays. Cette décision de l’administration Trump de bannir les compagnies technologiques chinoises serait motivée par des inquiétudes au sujet de la protection des données.

Les utilisateurs de TikTok explorent actuellement d’autres applications similaires. De son côté, Snapchat est utilisé par 90 % des 13-24 ans aux États-Unis, soit plus que Facebook, Instagram et Messenger combinés, et 75 % des 13-34 ans – plus que Tiktok et Twitter combinés.

