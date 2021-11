Simulateur d’utilisation d’un écran tactile en zone de turbulences créé à Polytechnique Montréal

Dominique Lemoine - 24/11/2021

La création d’un simulateur de vibrations qui reproduit l’utilisation d’un écran tactile dans le poste de pilotage d’un avion qui se trouve en zone de turbulences a valu un prix Mitacs à Adam Schachner, chercheur en mathématiques et en génie industriel à Polytechnique Montréal.

Selon l’organisme canadien de recherche et de formation Mitacs, le travail réalisé par le chercheur « comble un grand vide en matière d’essais aéronautiques en offrant un moyen abordable aux entreprises aérospatiales de tester et de rapidement créer un prototype de leurs interfaces ».

Mitacs, financé par l’État fédéral et par les États provinciaux, remet chaque année des prix pour des percées dans la recherche appuyée par des programmes de Mitacs.

En plus de la sécurité aérienne, les recherches des chercheurs et chercheuses récompensé·es cette année portaient notamment sur le dépistage du cancer, le magasinage en ligne, la prévention de la COVID-19, la découverte de médicaments et l’autodétermination autochtone.

Une chercheuse en santé au département d’environnement et de géographie de l’Université du Manitoba, Moneca Sinclaire, a développé une application mobile qui permet à des communautés autochtones de collecter et de posséder leurs propres données de recherche et de sondage sur leurs propres enjeux sociaux et de santé.

Un professeur en informatique à l’Université de la Saskatchewan, Raymond Spiteri, a facilité plus de 16 collaborations de recherche avec l’industrie, notamment pour élaborer un avatar de magasinage en ligne avec cartes thermiques et visualisation.

