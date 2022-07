Shopify licencie 10% de ses effectifs mondiaux

Shopify licencie 10% de sa main-d’œuvre mondiale, rejoignant des dizaines d’autres entreprises technologiques et non technologiques qui gèlent l’embauche et réduisent le personnel à la lumière du ralentissement de la croissance.

Les quelque 1000 coupures de postes sont généralisées, mais la plupart affectent les emplois dans le recrutement, le soutien et les ventes. Les rôles en double, surspécialisés et décrits comme « pratiques à avoir mais trop éloignés du développement des produits » sont également supprimés. Le personnel licencié en a été avisé mardi.

« Pour une entreprise comme la nôtre, cette nouvelle sera difficile à digérer », a déclaré Tobias Lütke, PDG de Shopify, dans une note au personnel mardi matin.

Selon le mémo, qui a été publié sur le site Web de l’entreprise, les coupes sont effectuées parce que Shopify croyait à tort que la hausse du commerce électronique alimentée par la pandémie se poursuivrait.

Les actions de Shopify ont chuté de 15 % à 40,02 dollars canadiens à la Bourse de Toronto dans les premières minutes de négociation mardi matin, a rapporté Bloomberg .

Il y a deux ans, l’action Shopify se négociait à environ 50 $ CA à la Bourse de Toronto.

Des courriels seront envoyés au personnel pour clarifier s’ils ont été touchés par les suppressions d’emplois, et ceux qui sont touchés auront ensuite une rencontre avec leur chef de service.

Plus tôt ce mois-ci, le Globe and Mail avait annoncé que Shopify annulerait des stages et d’autres offres d’emploi pour les personnes qui devaient commencer à travailler pour l’entreprise cet automne. L’entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans le monde.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois