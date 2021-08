Shopify et TikTok misent sur la découvrabilité dans TikTok

Dominique Lemoine - 25/08/2021

Shopify pourra proposer aux commerçants une nouvelle voie d’accès à l’attention des consommateurs pendant qu’ils se distraient en ligne dans l’application TikTok.

Dans le cadre du partenariat rendu public en octobre 2020 entre Shopify et TikTok, les commerçants qui utilisent la plateforme de commerce en ligne par abonnement Shopify pour vendre leurs produits et qui ont aussi un compte TikTok Business pourront recourir à TikTok Shopping pour ajouter un onglet magasinage à leur profil TikTok et synchroniser leur catalogue de produits pour créer une vitrine virtuelle liée à leur boutique en ligne.

Ce partenariat doit permettre à des commerçants d’apposer des étiquettes virtuelles sur des produits dans des vidéos TikTok qui mènent à leur boutique en ligne et au passage à la caisse.

Selon Shopify, dont le siège social est situé à Ottawa, TikTok est l’une des plateformes de contenus, de divertissement et de socialisation dont la croissance est la plus rapide sur la planète, avec des centaines de millions d’utilisateurs actifs.

« Nous fournissons aux commerçants des moyens pour accéder aux consommateurs là où ils sont », soutient Shopify. De son côté, TikTok dit « créer pour les marques des opportunités sans pareil de capture de l’attention des consommateurs », de marketing participatif et de transformation de produits en « achats indispensables ».

Selon TechCrunch, l’objectif de TikTok avec ce partenariat et d’autres en commerce en ligne est de concurrencer Facebook, Instagram et Reels sur le marché du contenu de magasinage.

Une version d’essai de TikTok Shopping est désormais disponible pour un groupe de commerçants Shopify choisis des États-Unis et du Royaume-Uni, et un groupe de commerçants Shopify choisis du Canada participera à un essai au cours des prochaines semaines.

