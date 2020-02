Shopify congédie son directeur du marketing

Catherine Morin - 05/02/2020

Shopify a remercié son directeur du marketing, Jeff Weiser, dans le cadre d’une restructuration du département et de la stratégie de marketing.

Dans un courriel interne obtenu par Betakit, le cofondateur et PDG de Shopify, Tobi Lütke, a informé ses employés du départ de Weiser et expliqué que la stratégie de commercialisation de l’entreprise n’avait pas généré de résultats convaincants au cours des dernières années.

« La nouvelle équipe de marketing fonctionnera moins comme une agence et plus comme une entreprise, a-t-il noté. Auparavant, les départements du marketing et des produits travaillaient ensemble, et on planifiait la croissance dès la phase de construction. Nous devons retourner à cette méthode. »

Le géant de la vente en ligne fusionnera donc sa division de marketing avec celle des produits, actuellement dirigée par le chef de produit Craig Miller.

Miller a déjà occupé le poste de directeur du marketing de 2011 à 2018.

Shopify déplacera en outre plusieurs sections de son équipe de promotion dans différents départements organisationnels. Le chef de l’exploitation, Harley Finklestein, se chargera désormais des communications, de la création et des studios Shopify.

Aaron Brown, vice-président international, et Bruno Roldan, vice-président et directeur général de l’approvisionnement, superviseront aussi une partie de l’équipe de marketing.

Depuis son entrée en poste en février 2018, Weiser avait lancé plusieurs initiatives chez Shopify.

L’entreprise a notamment proposé une nouvelle plateforme de gestion de contenus 3D en 2018 et ouvert son studio de production télévisuelle en 2019.

Le départ de Weiser survient seulement quelques semaines après le lancement d’une campagne publicitaire axée sur la promotion d’entreprises indépendantes qui utilisent le site de vente en ligne. Ce projet présente plus de 330 entreprises et 2 000 de leurs produits.

Tags: marketing