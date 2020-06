Shopify annonce un partenariat avec Walmart

Catherine Morin - 16/06/2020

Shopify a annoncé lundi un nouveau partenariat avec Walmart pour permettre aux commerçants Shopify américains de vendre leurs produits sur le site Web du détaillant.

Les marchands agréés pourront connecter leur boutique Shopify à leur compte vendeur Walmart, synchroniser leur catalogue et créer des listes de produits sur le site Walmart.com.

La gestion des commandes et de l’inventaire pourra s’exécuter directement sur Shopify. La plateforme canadienne d’e-commerce assurera automatiquement le suivi des items synchronisés avec Walmart.

Les commerçants n’auront pas à payer de frais mensuels supplémentaires pour profiter de cette association, puisque les vendeurs de Walmart peuvent inscrire gratuitement leurs produits sur Walmart.com.

« Ce partenariat nous permettra de mettre en relation les commerçants avec les consommateurs de toute l’Amérique au sein d’un marché de confiance, a déclaré Satish Kanwar, vice-président des produits chez Shopify, par communiqué. Cela aidera les détaillants à réaliser plus de ventes, tout en donnant l’occasion aux consommateurs de découvrir de nouveaux produits. »

M. Kanwar estime que l’expertise de Shopify en matière de commerce multicanal et la grande portée de Walmart créeront ensemble une meilleure expérience d’achat en ligne.

Environ 1200 commerçants Shopify aux États-Unis pourront vendre sur le site de Walmart d’ici la fin de l’année, selon l’entreprise d’e-commerce.

Les commerçants Shopify canadiens peuvent s’attendre à des nouvelles similaires prochainement. « Nous travaillons à un partenariat avec Shopify pour le marché en ligne de Walmart Canada et nous comptons bientôt donner des nouvelles à nos clients canadiens », nous a indiqué par courriel Adam Grachnik, directeur des affaires générales de Walmart Canada.

Cette annonce survient un mois après que Shopify et Facebook aient conclu une entente pour permettre aux détaillants de créer des vitrines personnalisées pour Facebook et Instagram.

Selon Shopify, c’est la première fois que Walmart s’associe à une plateforme commerciale qui facilite la vente électronique pour les petites et moyennes entreprises.

Les actions de l’entreprise canadienne ont bondi de 7,6 % lundi suite à l’annonce du partenariat, rapporte Markets Insider.

À lire sur IT Business Canada, une publication soeur de Direction informatique :

Shopify becomes Walmart’s first commerce platform partner

Tags: Canada