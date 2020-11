- 09/11/2020

Par Cindy Baker

L’adoption du nuage est essentielle pour la transformation numérique, mais trop souvent, ce processus vient avec des surprises indésirables.

Comment éviter cela ? Choisir le bon fournisseur de services nuage pour répondre aux besoins de votre entreprise est essentiel. Avec un nombre croissant d’entreprises offrant un menu croissant de solutions, cela peut être un défi.

Pour régler le problème, nous avons discuté avec Jason Bremner, vice-président de la recherche, industrie et solutions d’affaires, chez IDC Canada. Bremner a déclaré qu’il y avait sept questions à se poser avant de sélectionner un fournisseur de services nuage, et il a partagé ses conseils pour s’assurer que vous obteniez les réponses dont vous avez besoin.

1. Pourquoi passer au nuage ?

Lorsque je pense à un passage au nuage, je conseille aux clients de commencer par leur stratégie commerciale. Cela permet d’établir une stratégie claire d’adoption du nuage, liée aux priorités de votre entreprise. Je recommande aux clients de rechercher un fournisseur qui possède l’expertise nécessaire pour comprendre vos objectifs commerciaux et pour répondre à ces objectifs dans votre stratégie de nuage (cloud).

2. Quelles options d’informatique en nuage le fournisseur propose-t-il et prend-il en charge ?

IDC prévoit que d’ici 2021, plus de 90 % des entreprises dans le monde s’appuieront sur une combinaison de services de nuage public et privé et de plates-formes sur site.

Mon conseil est de planifier cela et de rechercher un fournisseur de services nuage qui vous donne la flexibilité d’exécuter des charges de travail sur une variété d’options de nuage. Par exemple, supposons que vous souhaitiez placer une charge de travail critique dans le nuage public, mais que des exigences de performances interdisent l’option d’un serveur virtuel. Dans ce cas, un nuage sans système d’exploitation peut répondre à vos besoins. Les fournisseurs de services nuage, comme IBM, ont de nouveaux produits pour fournir des services dans une gamme de locaux, y compris le nuage public, sur site et en périphérie.

Vous devez également penser à la gestion et à la visibilité sur toutes les plateformes. Recherchez une solution qui vous permet d’automatiser le déploiement et la gestion à partir d’un panneau de contrôle unique, quel que soit l’emplacement de la charge de travail.

3. Quels accords de niveau de service le fournisseur de services nuage propose-t-il pour répondre à vos exigences de performances?

Un récent sondage d’IDC a révélé que 36 % des entreprises canadiennes réexaminent leurs plans de continuité des activités en raison de la pandémie. Les temps d’arrêt ou les ralentissements des applications ne sont pas acceptables pour de nombreuses entreprises dans le monde numérique actuel.

Pour résoudre ces problèmes, nous conseillons aux clients de déterminer les performances et les niveaux de disponibilité dont ils ont besoin pour les applications. Si vous envisagez d’utiliser le nuage public, recherchez un fournisseur offrant un haut niveau de performances et de disponibilité. Ils peuvent offrir une disponibilité plus élevée en utilisant plusieurs centres de données reliés entre eux, de sorte que l’un puisse basculer vers l’autre.

Pour obtenir une disponibilité continue, vous aurez besoin d’un fournisseur disposant de plusieurs centres de données suffisamment proches géographiquement pour éviter la latence du réseau. Par exemple, IBM Canada lancera sa région multizone à Toronto plus tard cette année pour prendre en charge les charges de travail critiques.

4. Quelles mesures de sécurité sont en place pour protéger vos données ?

La sécurité est toujours une préoccupation majeure dans les décisions relatives au nuage, selon les recherches d’IDC.

Considérez les mesures de sécurité d’un fournisseur pour protéger vos données et ses antécédents quant à l’efficacité de ces mesures. Renseignez-vous sur leurs pratiques en ce qui concerne les normes de sécurité ISO, les certifications de sécurité pour le personnel, la fréquence de mise à jour des technologies, s’ils utilisent des sous-traitants, la sécurité physique et les contrôles d’accès aux données.

De plus, assurez-vous que vos données sont cryptées avec une clé numérique basée sur un module de sécurité matériel et que vous êtes le seul à y avoir accès. Un exemple d’une telle solution est IBM Cloud HyperProtect Crypto Services, qui fournit le niveau de chiffrement qu’utilisent les banques avec une approche « gardez votre propre clé ».

5. Quels processus de conformité le fournisseur doit-il suivre pour se tenir au courant des réglementations susceptibles d’affecter vos données ?

La recherche d’IDC a révélé que 52 % des dirigeants d’entreprise au Canada sont préoccupés par la conformité réglementaire.

Recherchez un fournisseur de services nuage qui a certifié ses solutions nuage pour respecter les réglementations de confidentialité courantes telles que la LPRPDE et le RGPD, ainsi que les réglementations spécifiques du secteur. Nous constatons que de plus en plus de règles de conformité réglementaire du secteur sont intégrées dans des cadres stratégiques qui régissent les applications dans le nuage public. À titre d’exemple, IBM en a conçu un spécifiquement pour répondre aux réglementations du secteur des services financiers.

Si la résidence des données est un problème, assurez-vous que vous pouvez conserver les données au Canada, et également tous les services qui touchent aux données, comme un service d’IA dans un autre pays.

6. Quelle est la structure de prix et les conditions du fournisseur ?

Il s’agit d’une source de grande préoccupation, car les entreprises entendent parler d’histoires où le coût du passage au nuage fini par être beaucoup plus élevé que prévu.

Veillez à examiner les inducteurs de coût des solutions de chaque fournisseur. Tenez compte des coûts globaux tels que la quantité de services nuage que vous prévoyez de consommer. Et songez à la quantité d’entrée et de sortie de données que vous aurez, car il s’agit souvent d’un coût mal compris. Examinez de près la structure de prix du fournisseur. Vous aimerez peut-être la prévisibilité des coûts des prix à long terme, mais vous serez peut-être lié à un prix qui devrait baisser à l’avenir.

7. Quels soutiens sont disponibles pour aider à déplacer les charges de travail ou pour assurer la gestion dans les environnements de nuage ?



Vous devez vous demander si votre organisation possède les compétences nécessaires pour déplacer les charges de travail vers le nuage. Les recherches d’IDC montrent que moins du quart des entreprises canadiennes évaluent leurs capacités internes comme étant élevées. Je pense que la plupart des organisations préféreraient avoir davantage confiance en leurs capacités lorsqu’elles entreprennent le passage au nuage, c’est pourquoi nous voyons beaucoup d’entre elles travailler avec des entreprises de services professionnels pour les aider.

Si vous avez besoin d’une aide extérieure, recherchez un fournisseur ayant une solide expérience en matière de transfert de clients vers le nuage et de gestion des charges de travail. Assurez-vous que le fournisseur peut résoudre vos problèmes. Et lorsque cela est possible, recherchez un fournisseur unique qui peut fournir à la fois la technologie et les services professionnels pour vous assurer que vos investissements technologiques renforcent votre stratégie commerciale

Tags: Blogue