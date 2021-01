Seneca va offrir des formations en informatique avec Microsoft

Marie Pâris - 07/01/2021

Seneca College veut aider ses étudiants et diplômés à approfondir leur expertise numérique en offrant des ateliers Microsoft Azure Fundamentals, en collaboration avec Microsoft Canada.

Ces ateliers virtuels gratuits, dont près de 6 000 étudiants canadiens vont pouvoir profiter, mettent l’accent sur l’informatique en nuage, l’intelligence artificielle (IA), l’analyse de données et les outils de productivité. Autant de compétences qui serviront à soutenir la reprise économique post-pandémie.

Seneca formera ainsi au numérique des gens avec des carrières et des bagages professionnels différents lors de ces cours, qui commenceront ce mois-ci et s’étendront jusqu’à la fin juin.

Pour offrir ces ateliers, Seneca a notamment collaboré avec RBC et profité de RBC Future Launch, un fonds de 500 millions de dollars destiné à soutenir la jeunesse canadienne dans sa formation professionnelle.

Avant la pandémie, le Information and Communications Technology Council estimait que la demande en talents ayant les compétences numériques au Canada atteindrait 305 000 personnes d’ici 2023. Alors que la transformation digitale s’accélère, ceux qui ont perdu leur emploi pendant la crise doivent désormais acquérir de nouvelles compétences numériques.

« La pandémie a accéléré la transformation digitale dans toutes les industries, ce qui entraîne une augmentation de la demande en informatique en nuage, en données et en IA, indique Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. Pour répondre aux besoins de l’économie numérique en hausse et donner aux Canadiens les compétences pour profiter d’opportunités professionnelles, l’industrie et les entités académiques doivent travailler ensemble et ainsi développer l’innovation. »