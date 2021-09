Sécurité compromise par la pression à la productivité

Dominique Lemoine - 15/09/2021

Près de 60 % des décideurs canadiens en technologies de l’information (TI) disent ressentir une pression significative à faire des compromis de sécurité si cela profite à la continuité des affaires, selon un sondage YouGov.

IT World Canada rapporte ainsi les constats d’un rapport de la division de sécurité du fournisseur informatique HP, nommée HP Wolf Security, basé sur les résultats d’un sondage mondial mené par la firme anglaise de sondages YouGov auprès de 8443 employés de bureau et de 1100 décideurs en TI.

Les constats incluent que 80 % des dirigeants en TI déclarent que la sécurité des TI est devenue une « tâche ingrate parce personne ne les écoute », et que 69 % des dirigeants en TI déclarent qu’on les fait se sentir comme étant des « méchants » quand ils imposent des restrictions.

Par ailleurs, des frictions déjà existantes entre des employés et des équipes de sécurité auraient été amplifiées et exacerbées dans le contexte de la hausse pandémique du travail à la maison.

De plus, selon IT World, sur la base du rapport et du sondage, « 64 % des employés de bureau qui ont répondu au sondage n’ont pas reçu de formation supplémentaire sur comment protéger leur réseau à domicile » avant d’être envoyés travailler à la maison. Au Canada, 44 % des employés auraient reçu ce type de formation, comparativement à 38 % aux États-Unis et à 23 % au Royaume-Uni.

Tags: Cybersécurité