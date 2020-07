SD-WAN autonome : voici pourquoi il est temps de passer à autre chose

- 21/07/2020

Par Avi Posesorsky, directeur régional des ventes chez Fortinet

Le secteur de la technologie est plein d’exemples de fonctionnalités uniques ayant déjà été vendues en tant que produits à part entière, mais qui sont maintenant intégrées à de plus grandes solutions. Le SD-WAN ne fait pas exception. Non seulement le monde est en train de s’éloigner rapidement du modèle SD-WAN autonome, mais il est aussi évident que le meilleur endroit pour accueillir celui-ci, c’est une plateforme de sécurité intégrée.

La raison est claire : sans fonctions de sécurité puissantes, le SD-WAN devient une porte grande ouverte pour les logiciels malveillants et les cyberattaques. Bien sûr, il est possible d’ajouter une couche de sécurité, mais une telle approche est coûteuse, il y a toujours un risque d’erreur, et il restera inévitablement des failles que les pirates pourront facilement exploiter. Pour que les deux soient efficaces, les mesures de sécurité et le SD-WAN doivent fonctionner de concert.

Avec une plateforme SD-WAN sécurisée entièrement intégrée, il n’est pas nécessaire d’ajouter une autre application en périphérie du réseau, et c’est sans compter qu’ensemble, les solutions de sécurité peuvent inspecter, protéger et surveiller toutes les connexions et applications du trafic SD-WAN par défaut. Cette approche facilite aussi le déploiement dans n’importe quel environnement, permet la gestion centralisée des protocoles et des configurations de connectivité et de sécurité, et augmente la visibilité dans tout le réseau étendu (WAN).

Cela ne veut pas dire que les services des TI peuvent choisir une plateforme au hasard. Certaines d’entre elles ne sont rien de plus qu’une offre groupée de solutions de sécurité disparates, ce qui entraîne tout un lot de nouveaux problèmes. Une véritable plateforme procure évidemment des solutions de sécurité pour l’entreprise entière mais, de surcroît, elle offre un système – sécurité, gestion du trafic, connectivité et réseau – intégré de A à Z, conçu pour fonctionner en tant qu’entité unique, et géré à partir d’un seul écran. Ainsi, toutes les transactions sont vues et inspectées, et c’est facile de repérer les activités potentiellement dangereuses et de réagir.

Ensuite, il y a la question de la performance. Les plateformes de sécurité ont acquis la réputation d’être des goulots d’étranglement qui ralentissent les applications essentielles, comme celles des vidéoconférences. Une cause importante de ce phénomène est que beaucoup trop d’appareils de sécurité utilisent encore des processeurs commerciaux génériques pour exécuter des fonctions gourmandes en ressources. Les résultats sont prévisibles : c’est comme un ordinateur sans processeur graphique qui est incapable d’afficher efficacement les images d’un jeu vidéo.

Un système construit avec des processeurs spécialement conçus pour la sécurité contribuera grandement à éliminer ces ralentissements. Une telle solution, lorsqu’intégrée à une plateforme infonuagique moderne fondée sur l’intelligence artificielle, peut mener à une amélioration de la performance des applications, de la sécurité et de la facilité de gestion.

Mais la plus grande raison d’intégrer le SD-WAN à une plateforme de sécurité est de pouvoir suivre le rythme de l’innovation numérique. Malgré les ralentissements dus à la COVID-19, les entreprises poursuivent leurs stratégies de transformation numérique à long terme afin de profiter d’énormes gains de productivité et de compétitivité. Par contre, ce faisant, la surface d’attaque est forcément élargie, ce qui expose les entreprises à des cyberattaques. Lorsque l’approche est axée sur la sécurité, cette dernière devient plus qu’une simple fonction. Elle fait partie intégrante du nouveau réseau; elle s’adapte et évolue avec vous.

Peu importe la raison, transformer un SD-WAN autonome en élément d’un système de sécurité haute performance pouvant être déployé n’importe où dans l’organisation est la meilleure façon d’aller de l’avant.

Vous aimeriez en savoir plus? Prenez une approche axée sur la sécurité pour votre réseau avec la solution de SD-WAN sécurisé de Fortinet, et voyez comment le District School Board of Niagara a mis en œuvre le SD-WAN sécurisé de Fortinet pour alléger la complexité de son réseau, élargir sa bande passante et réduire ses coûts de sécurité.

