Scale AI : investissement pour soutenir la recherche universitaire en IA

Catherine Morin - 28/05/2020

La supergrappe en intelligence artificielle (IA) Scale AI a annoncé mercredi un investissement de 10 millions $ pour soutenir la création d’une dizaine de chaires universitaires consacrées à l’IA au Canada.

Le développement de chaires vise à attirer et à retenir des spécialistes en IA au pays, à former de nouveaux talents et à soutenir des programmes de recherche.

Alors que le domaine de l’IA connaît une croissance exponentielle à travers le monde, la demande industrielle pour des experts en recherche opérationnelle et en apprentissage automatique augmente constamment.

« Les grandes entreprises technologiques embauchent les meilleurs professeurs en IA, à temps plein ou partiel. Cela crée un problème important pour les universités, qui sont sous pression de former une quantité exponentielle de talents en IA et ont besoin d’experts pour enseigner et former les futurs étudiants, professeurs et chercheurs », explique Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d’administration de Scale AI, par communiqué.

Comme les grands chercheurs aiment collaborer avec des collègues de haut niveau, ces chaires visent à recruter des experts d’un excellent calibre, précise-t-elle.

Pour Julien Billot, directeur général de Scale AI, la recherche universitaire reste indissociable de l’innovation en entreprise. « Pour développer un véritable écosystème, collaboratif et florissant, nous devons encourager l’émergence de talents qui pourront générer des interactions mutuellement bénéfiques ainsi que de nouvelles sources de propriété intellectuelle canadienne », indique-t-il.

Il voit la création de chaires de recherche en IA comme « un levier de plus pour attirer les talents et stimuler l’innovation à tous les niveaux. »

Scale AI invite les universités, facultés et équipes de recherche intéressées à présenter leur projet dès maintenant. Un webinaire décrivant le programme ainsi que les façons de déposer un projet est accessible sur le site Web du regroupement.

Créé dans le cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation du gouvernement fédéral, le consortium Scale AI a pour objectif d’améliorer les chaines d’approvisionnement au Canada en utilisant l’IA. Il compte près de 120 partenaires, dont plusieurs instituts de recherche et des entreprises de toutes tailles.

Tags: apprentissage automatique recherche opérationnelle