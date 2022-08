SCALE AI : 50 M$ pour soutenir 12 projets en intelligence artificielle

SCALE AI annonce 12 nouveaux projets en intelligence artificielle (IA) qui représentent plus de 50 M$ d’investissement, signe de la poursuite de l’adoption rapide de l’intelligence artificielle par les leaders industriels canadiens.

L’intégration de l’IA représente un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité offrant des avantages significatifs pour l’ensemble de l’économie canadienne, indique SCALE AI dans un communiqué. En optimisant la production et le transport, l’IA se révèle essentielle pour relever les défis cruciaux auxquels les chaînes d’approvisionnement sont maintenant confrontées, liés notamment aux répercussions de la pandémie, à la pénurie de main-d’œuvre et à la performance environnementale.

SCALE AI se présente comme une grappe d’innovation mondiale spécialisée en intelligence artificielle. Basée à Montréal, elle agit comme un pôle d’investissement et d’innovation pour accélérer l’adoption et l’intégration rapide de l’IA et contribue au développement d’un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale.

Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. L’organisation développe des programmes visant à soutenir des projets d’investissement d’entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l’émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d’une main-d’œuvre qualifiée.

« En quelques années seulement, l’intégration de l’IA est passée du stade expérimental à des processus établis pour de nombreuses applications. Les projets annoncés démontrent que, indépendamment de la taille de l’entreprise ou du secteur d’activité, l’intégration de l’IA permet aux entreprises d’identifier de nouvelles opportunités et de créer une valeur durable, ce qui inclut une augmentation de la croissance des revenus et une amélioration de la compétitivité », a déclaré Julien Billot, directeur général de SCALE AI.

De son côté, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, précise que « le Canada compte plus de 50 centres de recherche internationale sur l’IA, près de 1 000 entreprises en IA en démarrage et des milliers de chercheurs de talent, ce qui fait de lui un chef de file mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle. Grâce aux investissements réalisés par notre gouvernement dans le secteur de l’IA, nous rendons l’économie canadienne plus agile, concurrentielle et résiliente. Les 12 projets annoncés aujourd’hui par SCALE AI prouvent que les entreprises du Canada ont recours à l’intelligence artificielle pour être concurrentielles à l’échelle mondiale ».