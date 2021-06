SAP passe au travail flexible

Marie Pâris - 02/06/2021

La multinationale SAP, spécialisée dans le développement de logiciels pour entreprises, adopte le travail flexible pour ses 100 000 employés dans le monde. La société a pris cette décision après avoir reçu des commentaires extrêmement positifs sur l’expérience du travail à distance pendant la pandémie de COVID-19.

Selon un sondage interne réalisé par le groupe, dont le siège social est en Allemagne, 94 % du personnel souhaitait en effet profiter d’une plus grande flexibilité de travail, tandis que près de la moitié prévoyaient à l’avenir de travailler au bureau un ou deux jours par semaine.

Dans un courriel adressé mardi à son équipe, l’entreprise a déclaré qu’elle adoptait un « lieu de travail flexible et basé sur la confiance comme norme, et non comme exception ».

Les employés pourront travailler à domicile, au bureau ou à distance, et il leur sera possible de définir des horaires flexibles. SAP réaménagera ses bureaux pour faire plus d’espace pour le travail d’équipe et la collaboration.

Julia White, récemment nommée directrice du marketing et des solutions chez SAP, a ainsi intégré l’entreprise à distance aux États-Unis et n’a rencontré en personne le directeur général Christian Klein et d’autres hauts dirigeants que la semaine dernière, lors de sa première visite en Allemagne depuis son départ de Microsoft en janvier.

« L’engagement au flexible » de SAP cherche à répondre le mieux possible à l’éventail de préférences exprimées par les employés, dont 16 % aimeraient travailler uniquement à distance tandis que 6 % prévoient de se rendre au bureau cinq jours par semaine.

La décision de SAP de faire du travail flexible sa politique fait suite aux mesures prises par certaines entreprises technologiques, dont Facebook, pour adopter de manière permanente le travail à distance même après l’assouplissement des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

