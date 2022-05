SAP met l’emphase sur quatre domaines d’intérêt lors de sa conférence Sapphire

Lynn Greiner - 17/05/2022

Le géant des logiciels d’entreprise SAP a choisi quatre domaines sur lesquels se concentrer lors de sa conférence Sapphire la semaine dernière : la chaîne d’approvisionnement, la durabilité, la transformation des processus d’affaires et l’accélération de l’innovation.

Le PDG et membre du conseil d’administration de SAP SE, Christian Klein, a noté que la société fête ses 50 ans cette année et a déclaré qu’au cours des 50 prochaines années, elle continuera à fournir ce qu’il a appelé des innovations créatrice de marché.

« Alors que le monde qui nous entoure a tellement changé, notre objectif est plus pertinent que jamais : aider le monde à mieux fonctionner en période de tensions géopolitiques, de transformations industrielles perturbatrices, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et améliorer la vie des gens en temps de guerre et de changement climatique », a-t-il dit. « Et bien que SAP ne puisse pas résoudre les problèmes politiques ou guérir les maladies, ce que nous pouvons faire, c’est vous aider à surmonter vos plus grands défis en utilisant notre technologie, nos innovations, nos données et notre savoir-faire commercial. »

Lors de la conférence, SAP a annoncé des solutions pour résoudre chacun de ces problèmes.

Chaîne d’approvisionnement

Pour commencer, SAP et Apple ont élargi leur partenariat pour produire des outils permettant de rationaliser la chaîne d’approvisionnement numérique. Les entreprises ont conçu une suite d’applications construites par SAP pour tirer parti des dernières nouveautés d’iOS. Les deux premières, disponibles dès aujourd’hui dans l’App Store d’Apple, sont l’application mobile SAP Warehouse Operator pour l’application SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) et l’application mobile SAP Direct Distribution pour les chauffeurs-livreurs, qui leur permet d’effectuer leurs tâches quotidiennes sans papier. itinéraires.

Durabilité

Sur le front de la durabilité, SAP a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son SAP Cloud for Sustainable Enterprises, notamment l’ajout de fonctionnalités de voyage et de transport à la solution SAP Product Footprint Management pour aider les clients à réduire leur empreinte carbone, et l’ajout d’un support pour la création de modèles montrant la « généalogie » des produits pour suivre les émissions tout au long du cycle de vie du produit dans SAP Business Network for Logistics. Elle a également élargi la solution SAP Responsible Design and Production pour inclure les taxes sur le plastique et annoncé plusieurs partenariats conçus pour renforcer encore les efforts des clients en faveur de la durabilité.

Transformation des processus d’affaires

La transformation des processus d’affaires a suscité beaucoup d’intérêt, avec des mises à jour majeures de SAP Service Cloud, une vitrine de clients (incluant SAP elle-même) utilisant RISE avec SAP et S/4HANA Cloud, et des annonces de partenariats nouveaux ou élargis avec Accenture, Google Cloud, Microsoft, EY et IBM.

Accélération de l’innovation

L’accélération de l’innovation passe par une gamme d’outils « low-code no-code » incluant des mises à jour de SAP AppGyver, un environnement de développement « no-code » désormais intégré à SAP Service Cloud, et de nouvelles fonctionnalités pour SAP Process Automation, une solution « no-code » pour la gestion des flux de travail et l’automatisation robotique des processus (RPA) qui est désormais disponible dans la version gratuite de SAP BTP.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

