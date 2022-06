SAP Labs Montréal – Le bureau réinventé

Renaud Larue Langlois - 27/06/2022

SAP a inauguré récemment son nouveau SAP Labs Montréal, un centre de recherche et développement offrant les plus récentes avancées en termes d’espace de travail polyvalent. De concert avec les autres SAP Labs canadiens situés à Vancouver en Colombie-Britannique et à Waterloo en Ontario, SAP Labs Canada a été désigné par la multinationale comme l’un de ses sept pôles internationaux de R&D.

Les bureaux de SAP Labs de Montréal n’ont rien du bureau traditionnel. Au lieu des habituels bureaux assignés de façon permanente à des employés, on y trouve plutôt des « quartiers » pour les diverses équipes de travail. Dans chacun d’eux, on retrouve une variété d’espaces de travail flexibles. Les employés ont, par exemple, le choix d’un bureau assis ou debout. Des espaces communautaires sont par ailleurs situés dans chaque quartier pour favoriser une meilleure synergie. Et pour les réunions plus « formelles » des salles de dimensions variées sont disponibles dans chaque quartier. Elles sont équipées de matériel de présentation et de visioconférence.

« Notre nouveau bureau intelligent est composé d’espaces aménagés pour nos activités et conçus pour répondre à la demande, qui laissent à nos collaborateurs la possibilité de choisir l’environnement de travail qui leur sied le mieux, » indique Cindy Fagen, Directrice générale de SAP Labs Canada. « Les technologies sont des pièces importantes du casse-tête, qui nous aideront à concevoir toujours plus intelligemment notre espace de bureaux. »

Le choix de l’emplacement n’a pas non plus été laissé au hasard. Situé au 5, Place Ville-Marie, un prestigieux édifice du centre-ville de Montréal, SAP Labs Montréal est à proximité des restaurants, cafés et boutiques. Son emplacement central le rend en outre facile d’accès en transport en commun. Le métro, les trains de banlieue et bientôt le REM sont accessibles sans même devoir mettre le nez dehors et un vaste stationnement est également disponible.

Un élément clé du succès de ce nouvel emplacement est sans contredit l’application mobile SAP Flex Connect. Elle permet aux employés de réserver à l’avance un espace de travail convenant à leurs besoins. On peut aussi y réserver des espaces de réunion. Un partenariat avec Ritual, une plateforme canadienne de livraison de repas, offre par ailleurs au personnel une multitude d’options de repas provenant de cafés et de restaurants avoisinants.

