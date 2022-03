Samsung vise le milieu de gamme avec le Galaxy A53

Tom Li - 21/03/2022

Le modèle de téléphone Galaxy A53 5G de Samsung pourrait être le meilleur appareil phare de milieu de gamme en 2022.

Le fabricant Samsung a dévoilé le 17 mars son téléphone Galaxy A53 5G, qui ajoute de la performance aux appareils Samsung de milieu de gamme. Le Galaxy A53 5G est visuellement identique au A52 5G.

L’appareil présente toujours un boîtier arrondi tout en verre, fabriqué à partir du Gorilla Glass 5 de Corning. Le téléphone est résistant à l’eau et à la poussière, selon la norme IP67. Il est disponible en blanc, noir, bleu et rose. Actuellement, seule la version noire est disponible sur le site canadien de Samsung.

Il y a beaucoup de choses à aimer dans sa fiche technique. Le Galaxy A53 5G utilise un système sur puce Exynos 1280 à huit cœurs, dispose de 8 Go de mémoire et d’une capacité de stockage pouvant atteindre 256 Go.

