Samsung : la fin des téléphones Note ?

Catherine Morin - 08/10/2020

Samsung aurait renoncé à la production d’un téléphone Note dans sa gamme de téléphones intelligents de nouvelle génération, selon une source proche du dossier.

Cette personne a indiqué à nos collègues d’IT World Canada que la décision a été confirmée à l’interne. Le fabricant coréen aurait pris cette décision pour éviter de présenter « trop de produits phares ».

La source souhaite garder l’anonymat, car elle n’est pas autorisée à parler aux médias.

La prochaine génération de téléphones haut de gamme de Samsung comprendra surtout des appareils de la série Galaxy S ainsi que des téléphones pliables.

Ces informations s’alignent avec un rapport de The Elec Korea publié à la fin août. Selon ce document, la série Galaxy S21, qui porte le nom de code « Unbound », comprendra trois variantes : M1, N2 et O3. Le nom de code O3, possiblement attribuable au Galaxy S21 Ultra, prendra maintenant en charge le stylet S du Galaxy Note. La source n’a toutefois pas fait de commentaires sur cette gamme de produits.

La série Galaxy Note a connu un immense succès au cours de la dernière décennie avec son grand écran, ses matériaux haut de gamme et son stylet actif. Au fil du temps, Samsung a progressivement augmenté la taille des écrans des appareils Galaxy S. Bien que le Note ait été longtemps doté du plus grand écran de tous, l’écart s’est réduit année après année. En 2020, le Note 20 Ultra et le Galaxy S20 Ultra possèdent tous deux un écran de 6,9 pouces à haut débit de rafraîchissement, ce qui comble l’écart de taille et de performance entre les deux modèles.

Les téléphones Note ont aussi eu de la difficulté à se démarquer au point de vue de leur appareil photo, une fonctionnalité primordiale des téléphones intelligents modernes. Bien qu’ils disposent d’un autofocus laser plus rapide, les appareils photo de la série Note utilisent un capteur de seulement 12 mégapixels. En comparaison, le Galaxy S20 Ultra possède un capteur de 48 mégapixels.

Sans autre composante matérielle ou fonctionnalité uniques, le stylet reste le seul élément différenciateur des téléphones Note.

Maintenant que Samsung a largement résolu les problèmes de production et de durabilité associés à ses téléphones pliables, le lancement de la prochaine génération d’appareils haut de gamme peut représenter une bonne occasion d’éliminer progressivement la série Note.

Tags: Galaxy Note