Samsung et FSC Canada s’associent pour aider à protéger et à préserver les forêts canadiennes

Pour célébrer le Mois de la Terre, Samsung Canada s’est associé au Forest Stewardship Council (FSC) Canada pour lancer une nouvelle campagne de financement à l’appui de la mission de FSC Canada de protéger la santé des forêts au Canada.

Tout au long du mois d’avril, Samsung Canada versera 1 $ à FSC Canada, jusqu’à un maximum de 10 000 $ CA, pour chaque achat effectué en magasin et en ligne sur Samsung.com.

Le FSC est un organisme de bienfaisance enregistré qui opère à travers un réseau de bureaux nationaux pour promouvoir la gestion responsable des forêts dans le monde entier.

De plus, jusqu’au mois de juin prochain, pour chaque avis que les Canadiens laisseront sur le site Web de Samsung, Samsung fera un don supplémentaire de 10 $ à FSC Canada, jusqu’à un maximum de 6 000 $.

L’argent recueilli grâce à ce partenariat servira à l’objectif de FSC Canada de soutenir la déforestation zéro et de protéger les forêts anciennes et menacées.

D’autres initiatives écologiques de Samsung

Samsung a utilisé plus de 220 000 tonnes de plastique recyclé dans ses produits dans le monde depuis 2009. Selon la société, des progrès ont été réalisés pour doubler ce nombre d’ici 2030.

Samsung s’est également engagée à l’échelle mondiale à atteindre zéro déchet dans les décharges et à réduire ses déchets électroniques d’ici 2025, ainsi qu’à atteindre zéro émission nette de carbone directe et indirecte d’ici 2050.

« Chez Samsung Canada, nous reconnaissons la responsabilité que nous partageons d’aider à protéger notre environnement et d’essayer de créer un avenir plus durable pour tous », a déclaré Jennifer Groh, directrice principale, Citoyenneté d’entreprise et communications, Samsung Canada. « En collaboration avec FSC Canada, nous aidons à créer et à préserver des forêts saines et résilientes. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.