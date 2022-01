Samsung annonce le téléphone Galaxy S21 FE 5G

Tom Li - 04/01/2022

Le premier nouvel appareil de Samsung en 2022 est le Galaxy S21 FE (pour Fan Edition en anglais), doté de nouvelles couleurs, d’une performance améliorée et de meilleurs appareils photo.

Bien qu’il s’agisse de l’option la plus abordable de la famille Galaxy S21, le Galaxy S21 FE est fabriqué avec un dos en verre de qualité supérieure entouré d’une bande métallique. L’arrière de l’appareil a une finition mate douce au toucher pour à la fois réduire les traces de doigts et offrir une sensation plus luxueuse.

Le Galaxy S21 FE 5G est aussi 0,5 mm plus mince que le Galaxy S20 FE, son prédécesseur, avec une épaisseur de 7,9 mm. Et oui, l’appareil est IP68, donc résistant à l’eau et la poussière.

Le Galaxy S21 FE 5G est désormais équipé d’un système sur puce Snapdragon 888 de Qualcomm. En plus d’une performance plus rapide, le système sur puce peut accélérer des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA), en particulier lors de la prise de photos.

