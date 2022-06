Ricoh Canada présente son nuage de gestion de l’impression

Renaud Larue Langlois - 10/06/2022

Ricoh Canada lançait cette semaine son nuage de gestion de l’impression (NGI), une solution d’infrastructure tout-en-un permettant aux organisations de toute taille de profiter de l’agilité et de l’innovation qui caractérisent la technologie infonuagique.

Selon l’entreprise, le NGI de Ricoh comporte de nombreux avantages. Il permet d’alléger le fardeau des équipes TI en éliminant la dépendance aux serveurs d’impression, en centralisant la gestion et éliminant presque tous les irritants communs nécessitant d’appeler le centre d’assistance des TI.

Il peut également accroître la productivité des employés tout en réduisant l’entretien et le soutien à l’aide d’un pilote d’imprimante universel qui normalise l’expérience des utilisateurs pour l’ensemble des fabricants et des appareils;

Le NGI permet par ailleurs de garder la souveraineté de vos données, qu’il soit installé en tant que solution logiciel-service hébergée ou en tant que nuage hybride local;

Le système permet le déploiement et le contrôle de toute l’infrastructure d’impression depuis une seule et même interface Web pour procéder immédiatement à une gestion optimale des commandes passées par les utilisateurs finaux et à un provisionnement d’appareils pour ceux-ci.

« Avec le lancement du NGI, Ricoh révolutionne la gestion de l’impression, conférant ainsi aussi aux équipes des TI et aux utilisateurs finaux une approche simple, sécuritaire et rationalisée à l’égard de l’impression et de la gestion de cette dernière », déclare Eric Fletcher, vice-président, Marketing et communications chez Ricoh Canada dans un communiqué.

Le NGI de Ricoh possède la certification ISO/IEC 27001, qui comprend la conformité à SOC2 de même qu’un engagement envers un entretien et une amélioration continue.

