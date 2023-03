Retour en présentiel pour la Semaine numériQC à Québec 

C’est la semaine prochaine, du 27 au 31 mars que se tiendra au Terminal — Port de Québec la septième édition de la Semaine numériQC (SNQC). L’événement est de retour en présentiel cette année après une pause virtuelle, pandémie oblige.

Une foule de sujets y seront abordés, de la cybersécurité au développement durable en passant par le futur numérique et l’intelligence artificielle (IA). Ce sont plus de 2 500 professionnels, gens d’affaires, chercheurs et étudiants qui s’y donnent rendez-vous durant cinq jours. Plus de 150 intervenants reconnus dans leurs domaines brilleront à travers une série de conférences, de panels et d’activités de réseautage dans une mouture bonifiée autour de 10 thématiques.

L’événement est coproduit par Québec numérique, Québec International, l’Institut intelligence et données de l’Université Laval, les Événements eCommerce et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI).

Pami les conférenciers qu’on pourra y voir, Louis-Philippe Morency s’attaquera à l’intelligence sociale artificielle dans le cadre de la thématique IA et Données. De son côté, Lise Estelle Brault discutera des risques et bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs.

De plus, dans le cadre de la thématique Assurance, les participants auront la chance d’assister au Concours de pitch, une tradition bien appréciée de la Semaine numériQC. Ce concours est une occasion en or pour faire briller les entreprises en démarrage devant l’ensemble des acteurs gravitant autour du secteur de l’assurance.

La thématique E-commerce sera à l’honneur le jeudi 30 mars. De nombreuses activités de réseautage sont prévues et on pourra y entendre des conférenciers tels que Daniel Lafrenière qui nous entretiendra de l’importance du facteur « employé » dans le commerce en ligne.

Pour terminer la semaine, trois thématiques : Technologie en gestion, Futur numérique et Tourisme.

« À l’aube de sa 7e édition, Québec numérique réitère sa fierté de collaborer au déploiement de la Semaine numériQC, cet événement à portée locale, nationale et internationale. Grâce au travail conjoint d’organisations majeures de la ville de Québec, les personnes qui participeront à l’événement auront le plaisir de se retrouver afin d’échanger, de partager et d’apprendre. Véritable carrefour entre le milieu des affaires, des technologies, de l’innovation et du domaine académique, la Semaine numériQC est une plaque tournante pour la création d’opportunités de collaboration grâce à la qualité des gens qui y assistent », a déclaré Martin Boivin, directeur général de Québec numérique

Le calendrier complet des événements et les billets – en accès journalier ou en accès complet – sont disponibles sur le site Web de l’événement.