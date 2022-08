Reprise des activités chez BRP après une cyberattaque

À la suite d’une cyberattaque dont elle a été victime en début de semaine dernière, BRP indiquait ce matin que les efforts de l’entreprise pour restaurer les systèmes et les activités commerciales se poursuivent.

Ainsi, ses sites de production de Valcourt (Canada), Rovaniemi (Finlande), Sturtevant (États-Unis) et Gunskirchen (Autriche) ont débuté certaines activités de production et prévoient être pleinement opérationnels dès demain. Les autres sites de production devraient reprendre leurs activités de façon progressive au cours de la semaine.

La restauration de tous les systèmes internes à partir de ses référentiels de sauvegarde est en cours et la société confirme que l’infiltration du logiciel malveillant est venue d’un fournisseur de services externe. Elle croit qu’aucun système externe n’aurait été impacté.

L’enquête étant toujours en cours, BRP n’a donné aucune indication que les renseignements personnels de ses clients auraient pu être touchés par l’attaque. L’entreprise s’attend par conséquent à ce que l’impact de cet incident du point de vue de la confidentialité des données soit limité.

« La cybersécurité chez BRP est une priorité absolue. Nous avons une solide équipe d’experts qui sont dévoués et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité des systèmes et des données », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Je les remercie pour tous les efforts déployés afin d’atténuer les conséquences de cette attaque. »

BRP a en outre mis en place un plan de récupération pour minimiser les conséquences financières de la cyberattaque et ne prévoit aucun impact sur ses prévisions financières de fin d’année.