Record de ventes pour les commerçants Shopify

Catherine Morin - 02/12/2020

Les commerçants Shopify ont généré plus de 5,1 milliards de dollars américains de ventes à travers le monde pendant la fin de semaine du Vendredi fou et du Cyber lundi.

Ce montant représente une hausse de 76 % par rapport aux 2,9 milliards de dollars générés lors de la même période en 2019 et un record depuis la fondation de Shopify en 2006.

Le géant canadien de la vente en ligne a recueilli ces données entre le début du Vendredi fou en Nouvelle-Zélande, le 27 novembre, et la fin du Cyber lundi en Californie, le 30 novembre. Au cours de cette période, plus de 44 millions de consommateurs ont effectué un achat auprès d’un commerçant Shopify, ce qui marque une augmentation de 50 % par rapport à l’an dernier.

Au Canada, les villes de Toronto, Montréal et Vancouver ont affiché le plus grand nombre de transactions sur la plateforme.

Bien que Shopify ne mentionne pas le contexte de pandémie dans sa présentation des données, rappelons que les résidents de Toronto ne peuvent actuellement pas se rendre dans les magasins non essentiels en raison des mesures de confinement. Ces restrictions augmentent le recours au commerce électronique.

La moyenne canadienne des paniers a atteint 134,55 dollars. Les vêtements arrivent en tête des articles les plus populaires, suivis de près par les produits de beauté.

« C’est un grand moment pour notre équipe, mais les vrais gagnants sont les entrepreneurs et les entreprises indépendantes, a déclaré sur Twitter Tobi Lutke, président-directeur général de Shopify. À nos commerçants qui résistent au vent du changement, et aux consommateurs qui les encouragent : bravo. »

Comme l’ensemble des entreprises spécialisées dans la vente en ligne, Shopify a connu une importante croissance depuis le début de la pandémie.

Au cours du plus récent trimestre, son chiffre d’affaires a atteint 767,4 millions de dollars américains, comparativement à 390 millions de dollars pour la même période l’année dernière.

Amazon, entreprise quasi emblématique de l’industrie, a déclaré que 2020 représentait jusqu’à maintenant sa meilleure saison du magasinage des fêtes.

Le géant américain a indiqué que les petites entreprises et les commerçants indépendants qui vendent leur marchandise sur sa plateforme ont augmenté leurs revenus de 60 % par rapport à 2019.

Shopify ne se considère toutefois pas comme un compétiteur direct d’Amazon. Alors que l’entreprise américaine contrôle l’ensemble des opérations sur son marché, Shopify conçoit des logiciels et des outils pour aider les détaillants à mettre en place leur vitrine et à gérer leurs transactions et livraisons de façon autonome.

