Réalité mixte en entretien et réparation automobiles

Dominique Lemoine - 19/10/2021

Un système de réalité mixte assemblé avec Microsoft est déployé depuis juillet 2021 par Mercedes-Benz dans ses concessionnaires.

Selon Mercedes-Benz Canada, cet assemblage technologique aura des impacts sur la formation des techniciens, de même que sur le temps et la précision des entretiens et des réparations, en français aussi, dans ses concessionnaires et dans l’ensemble de l’industrie automobile.

Le système mixte et immersif de maintenance automobile mobilise l’appareil HoloLens 2 et l’outil d’assistance à distance Dynamics 365 de Microsoft, ainsi que le service de soutien virtuel à distance de Mercedes-Benz, pour prendre en charge des images, des graphiques et des icônes holographiques et 3D.

Par exemple, selon Mercedes-Benz Canada, le système permet aux techniciens d’entretien d’inspecter, de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et de travailler tout en ayant les mains libres et l’accès à des diagnostics collaboratifs.

« Le technicien sur place peut partager des vues et des sons en temps réel tout en parlant avec des spécialistes à distance. Ils peuvent partager des images, voir où des changements doivent être faits, annoter l’information visuelle, ajouter des documents et insérer des instructions pour mettre en évidence des zones », affirme Mercedes-Benz.

Le fabricant automobile soutient que ses véhicules contiennent désormais plus de 100 millions de lignes de code de logiciels.

Tags: assistance à distance