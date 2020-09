QuickBooks lance un planificateur de trésorerie au Québec

Marie Pâris - 22/09/2020

Intuit QuickBooks Canada a lancé un nouveau planificateur de flux de trésorerie cette année, qui est désormais disponible au Québec.

Accessible directement sur la plateforme QuickBooks, ce planificateur exploite l’intelligence artificielle (IA) pour aider à mieux prévoir les entrées et sorties de liquidités. Il permet ainsi aux utilisateurs d’analyser leur situation de trésorerie actuelle et d’élaborer des prévisions pour mieux gérer leur entreprise.

En effet, cet outil interactif prédit les flux de trésorerie sur les 90 prochains jours en temps réel. Il offre aux utilisateurs une variété d’options pour éviter les problèmes de trésorerie, comprenant le moment où ils doivent payer leurs factures, si leur situation financière est suffisamment solide pour gérer les paies et s’ils peuvent se permettre de nouvelles dépenses.

Le planificateur offre également la possibilité de jouer avec différents scénarios pour aider à prédire les positions de trésorerie et prendre des décisions plus judicieuses sur le plan budgétaire.

Plus l’entreprise utilise et interagit avec le planificateur, plus l’outil en apprend en fonction des dépenses et revenus antérieurs des utilisateurs saisis sur la plateforme QuickBooks.

Ce planificateur s’adresse notamment aux petites et moyennes entreprises en ces temps de crise pour leur permettre de mettre en œuvre des changements à mesure qu’elles rouvrent, ce qui rendra plus gérables les futurs obstacles.

Les plans d’abonnement à la plateforme QuickBooks commencent à 10 dollars par mois.

Tags: budget