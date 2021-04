Quelles compétences technologiques seront les plus en demande dans un monde post-pandémique ?

- 20/04/2021

Les emplois en technologies de l’information (TI) au Canada ont mieux résisté à la pandémie que ceux du reste de l’économie, selon le Brookfield Institute. Toutefois, l’impact à long terme sur ce secteur reste difficile à prévoir.

L’emploi dans le secteur technologique s’est rapidement redressé après une chute au début de la crise. « Alors que la vie quotidienne se déroule de plus en plus en ligne et que les entreprises de toutes sortes se tournent vers les services virtuels, les travailleurs en TI deviennent essentiels au succès de la plupart des industries », indique le Brookfield Institute dans son rapport.

Enquête sur les compétences en TI de 2021 : Donnez votre avis maintenant

Certains estiment que l’accélération de la transformation numérique va accroître le besoin de nouvelles compétences pour les employeurs. « C’est l’occasion d’investir dans une économie fondée sur les compétences », a déclaré Shaun Thorson, président-directeur général de Compétences Canada, lors d’une récente commission parlementaire.

Comment ce contexte affectera-t-il concrètement la demande de talents technologiques ? Comment les professionnels des TI peuvent-ils se préparer à l’avenir ? IT World Canada et CanadianCIO, en collaboration avec AWS, lancent la deuxième Enquête annuelle sur les compétences canadiennes en TI pour répondre à ces questions.

Une période d’innovation rapide

La crise sanitaire a eu un impact considérable sur la transformation numérique au pays. Selon le dernier recensement de CanadianCIO, soixante-dix-huit pour cent dirigeants dans le secteur informatique affirment que leurs plans de transformation se sont accélérés en raison de la pandémie.

Le rapport note que les technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus robotiques ont reçu un coup de pouce. « Nous avons appris à innover en temps de crise, a déclaré un directeur des systèmes d’information. Avant la pandémie, nous étions seulement sur le point d’effectuer un virage numérique. Maintenant, les choses que nous voyons dans les films de science-fiction deviendront plus vite réalité. »

Le passage au télétravail affectera aussi les emplois en TI. Beaucoup prévoient une augmentation des dépenses pour les outils infonuagiques, la sécurité et les applications de collaboration. Cependant, les dirigeants s’attendent à faire face à des budgets réduits pour l’embauche à court terme.

L’Enquête canadienne sur les compétences en TI 2021

L’Enquête canadienne sur les compétences en TI vise à aider les travailleurs technologiques au pays à assurer l’avenir de leur carrière en cette période d’incertitude.

Ce sondage national permettra de découvrir les compétences nécessaires pour survivre et prospérer dans les années à venir. Il interroge les professionnels des TI sur les tendances qui, selon eux, auront le plus d’impact sur leur rôle au cours des cinq prochaines années. Le sondage leur demande également leur avis sur les certifications à obtenir et les stratégies à adopter pour réussir.

L’opinion des professionnels de l’informatique et les conseils des principaux directeurs des systèmes d’information du Canada formeront la base d’un rapport. Il sera partagé avec tous les participants qui auront répondu au sondage pour les aider à planifier l’avenir.

Cliquez ici pour répondre au sondage en ligne maintenant.

Tags: avenir