Québecor donne 1 M$ à la Chaire en expérience utilisateur de HEC Montréal

Renaud Larue Langlois - 07/07/2022

Québecor et sa cellule d’entrepreneuriat innovant asterX lancent un partenariat avec HEC Montréal pour aider des entreprises en démarrage au Québec dans leur stratégie numérique. La Chaire de recherche en expérience utilisateur (Chaire UX) de l’École bénéficiera donc d’un don d’un million de dollars de l’entreprise québécoise.

Ce financement lui permettra, au cours des dix prochaines années d’accompagner une centaine d’entrepreneures et entrepreneurs dans le cadre du Programme asterX Québecor d’entrepreneuriat numérique.

Le programme sera géré par la Chaire UX qui est propulsée par le Tech3Lab de HEC Montréal. Celle-ci a pour mission d’acquérir une compréhension approfondie, de compiler des mesures précises de l’UX ainsi que de créer des innovations technologiques nécessaires pour accélérer et enrichir la recherche en UX dans le but d’aider les entreprises canadiennes à se mesurer à leurs concurrentes, et ce, à l’échelle mondiale.

« Grâce au don de Québecor, nous serons en mesure de faire profiter aux entrepreneures et entrepreneurs d’ici, les récentes avancées scientifiques dans le domaine, développées au sein de la Chaire de recherche UX en collaboration avec des organisations comme Vidéotron. Nous pourrons nous appuyer sur notre infrastructure de recherche de pointe; parmi laquelle de nouveaux équipements seront déployés dans le nouvel édifice de HEC Montréal au centre-ville qui ouvrira à l’automne 2022 », indique Pierre-Majorique Léger, titulaire de la Chaire UX de HEC Montréal et professeur titulaire au département de technologies de l’information dans un communiqué.

Le programme permettra annuellement à une dizaine d’entreprises en démarrage locales d’être accompagnées, sans frais, afin de tester et améliorer l’expérience utilisateur offerte par leurs produits et/ou services numériques qu’elles développent et commercialisent.

« Animés par nos racines entrepreneuriales, nous avons à cœur de propulser les entrepreneures et entrepreneurs en leur donnant les moyens de stimuler l’innovation dans des secteurs qui, comme l’industrie numérique, contribuent à faire avancer notre société. Ce partenariat entre Québecor et HEC Montréal vient solidifier les liens que nous avons avec la Chaire UX dont Vidéotron est déjà membre. Il s’agit donc pour nous d’une alliance naturelle qui favorisera le succès d’entreprises d’ici et leur rayonnement au-delà du Québec », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

