Québecor complète l’acquisition de Freedom Mobile, créant le quatrième grand fournisseur de service sans fil au Canada

Suite à l’approbation du ministre fédéral de l’industrie, François-Philippe Champage, obtenue vendredi dernier, Québecor inc. et Shaw Communications Inc. annoncent avoir complété le processus d’acquisition de Freedom Mobile inc. par Vidéotron ltée, une filiale de Québecor. Ils créent ainsi un quatrième fournisseur de services sans fil pan canadien « solide et hautement concurrentiel qu’attendent les consommateurs canadiens ainsi que les autorités gouvernementales et réglementaires », déclare Québecor dans un communiqué.

Ensemble, Freedom et Vidéotron cumulent plus de 3,5 millions de clients en mobilité et près de 7 500 employés.

« Nous sommes très fiers de procéder officiellement à l’acquisition de Freedom Mobile et de pouvoir compter sur son empreinte canadienne ainsi que sur l’expertise et l’expérience de ses employés », affirme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor dans un communiqué. « L’alliance de Freedom et de Vidéotron va transformer durablement le marché canadien du sans-fil au bénéfice des consommatrices et des consommateurs qui, dans ce nouveau contexte de saine concurrence que nous proposons, auront accès à des produits et à des services innovants à meilleur prix. »

« Nous sommes immensément fiers de ce que notre équipe a accompli au cours des dernières années pour faire de Freedom Mobile un concurrent solide en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario », a pour sa part indiqué Brad Shaw, chef de la direction et président du conseil d’administration de Shaw. « Nous sommes convaincus qu’avec ces actifs sous la direction de Québecor, les Canadiennes et les Canadiens continueront de bénéficier d’une concurrence et d’investissements accrus dans le sans-fil, ainsi que de prix plus abordables. »

L’acquisition a été effectuée sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,85 milliards de dollars. Vidéotron a versé 2,17 milliards de dollars en espèces financé en partie au moyen d’une nouvelle facilité de crédit à terme garanti de Vidéotron d’un montant de 2,1 milliards de dollars conclue avec un syndicat d’institutions financières et pris en charge certaines dettes, principalement des obligations locatives.

Vidéotron et Rogers ont également réglé un différend commercial en lien avec un réseau 4G/LTE partagé au Québec et dans la région d’Ottawa.