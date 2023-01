Québécor acquiert des licenses de spectre au Manitoba et au Québec

Poursuivant leur expansion au Canada, Québecor et sa filiale Vidéotron viennent d’investir près de 10 millions de dollars pour l’acquisition de nouvelles licences de spectre au Manitoba dans la bande de 600 MHz et au Québec dans la bande de 3 500 MHz.

Il s’agit d’une « autre démonstration qu’elles sont prêtes à remplir leur promesse d’investir dans un réseau sans fil fiable, au bénéfice des consommateurs canadiens », déclarent-elles dans un communiqué.

L’acquisition a été réalisée suite à la mise aux enchères des licences de spectre restantes qui s’est conclue hier avec l’annonce par Innovation, Sciences et Développement économique Canada des soumissionnaires provisoirement retenus. Vidéotron accroît ainsi sa capacité de desserte sans fil et pave la voie à une expansion de ses infrastructures sans fil à l’extérieur du Québec. En 2021, la société avait acquis, au coût de 830 millions de dollars, 294 blocs de spectre de la bande 3500 MHz en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec.

« Notre objectif est clair : instaurer une saine concurrence dans le marché canadien du sans-fil en brisant l’oligopole. L’achat de blocs de spectre additionnels est un élément clé du plan d’affaires qui, avec l’acquisition éventuelle de Freedom Mobile, nous permettra d’étendre notre réseau sans fil robuste et performant à l’extérieur du Québec et, ainsi, d’offrir aux consommateurs canadiens de meilleurs services à meilleurs prix comme nous le faisons au Québec depuis plus de 15 ans », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Selon Vidéotron, son offre compétitive a permis aux Québécois d’être les premiers à payer de 35 à 40 % moins cher pour leurs services sans fil qu’ailleurs au pays. Québecor souhaite maintenant répliquer ce succès dans les autres provinces en devenant le quatrième grand fournisseur de service sans fil.