Québec octroie plus de 14,3 M$ à dix incubateurs et accélérateurs d’entreprises

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, annonce aujourd’hui l’octroi d’aides financières totalisant plus de 14,3 millions de dollars pour soutenir dix incubateurs et accélérateurs d’entreprises durant les trois prochaines années.

Ces octrois visent à soutenir une partie du fonctionnement de ces dix organisations, dont les budgets d’exploitation représentent plus de 50 millions de dollars sur trois ans. Ils leur permettront de poursuivre leur mission première, soit l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance et de bonifier leurs services pour accélérer la création et le développement des entreprises.

« Les incubateurs et les accélérateurs jouent un rôle crucial dans l’essor de notre relève d’affaires », déclare le ministre Fitzgibbon. « Il faut miser sur leur expertise pour accroître la compétitivité du Québec. Leur capacité à repérer les initiatives porteuses, à évaluer le potentiel de croissance et d’innovation ainsi qu’à mobiliser l’écosystème rend leurs interventions essentielles. »

Les récipiendaires sont l’ACET (1,5 M$), le Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM, 1,5 M$), Continuums (1,07 M$), District 3 (1,5 M$), l’Esplanade (1,5 M$), le Groupe 3737 (1,5 M$), La base entrepreneuriale (1,49 M$), LE CAMP (1,5 M$), le MT Lab (1,25 M$) et Zù (1,5 M$).

Ces organismes ont été sélectionnés parmi 32 projets à la suite d’un appel de projets lancé en août 2022 dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2). Les projets ont été évalués par un comité d’experts et l’excellence des incubateurs et des accélérateurs a été analysée selon différents critères : la qualité des services offerts, la nature et la portée des collaborations ainsi que la position stratégique au sein de l’écosystème québécois d’accompagnement des entreprises.

La SQRI2 prévoit des crédits additionnels de 110 millions de dollars pour l’appui à l’entrepreneuriat technologique innovant, une somme qui permettra notamment de soutenir des organismes dont la mission première consiste à offrir des services d’incubation et d’accélération aux entreprises technologiques innovantes.