Québec numérique lance la WAQadémie, une offre de formation pour faire vivre le WAQ à l’année

Québec numérique, l’organisme derrière l’événement phare du Web à Québec (WAQ), annonce le lancement de la WAQadémie. Il s’agit d’une nouvelle formule qui veut faire vivre l’esprit du WAQ toute l’année. Dès le mois de février, une programmation mensuelle, connectée sur la communauté et à l’affût des tendances, sera offerte aux professionnels et aux amateurs du numérique, en présentiel, à Québec.

Le Web à Québec offre depuis 2011 un événement annuel de trois jours de conférences et d’ateliers dans une ambiance festive pour les membres de l’industrie du Web à la recherche de nouvelles connaissances et d’opportunités. L’événement couvre le numérique sous toutes ses facettes, abordant les enjeux du monde du marketing et des communications, de l’innovation, du design et du développement.

Québec numérique, l’organisme à but non lucratif derrière le WAQ, rassemble et anime la communauté numérique de Québec, en plus de la faire rayonner à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Il s’est donné pour mission de démocratiser le numérique auprès des citoyens et des autres communautés par le partage, la rencontre et la tenue d’activités. L’ensemble de ses actions vise à faire progresser les usages et les pratiques numériques.

La WAQadémie proposera des formations d’une demie journée ou d’une journée complète qui aborderont des thématiques variées, que ce soit en communication, en marketing, en design ou en développement, sous forme de conférences et d’ateliers combinant théorie et pratique. En outre, chacune des conférences sera précédée d’un petit-déjeuner à l’image des rencontres festives qui caractérisent annuellement le WAQ ou les participants auront l’occasion de réseauter.

« Le désir de faire vivre le Web à Québec à l’année auprès de la communauté nous a inspiré à bonifier notre offre. Cette initiative répond aux besoins des créateurs du web de se rassembler, de partager et d’apprendre dans un contexte décomplexé à l’image de ce qu’est le WAQ », déclare avec enthousiasme Martin Boivin, directeur général de Québec numérique.