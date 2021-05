Québec lance un programme pour soutenir la formation en technologie

Marie Pâris - 26/05/2021

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé ce lundi le lancement du Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologie de l’information et des communications (PRATIC).

Ce programme, qui s’inscrit dans l’offensive gouvernementale pour stimuler les carrières dans les technologies de l’information et des communications (TIC), prévoit un investissement de 39,6 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la formation de 2 500 personnes dans ce secteur.

Il s’agit de formations de courte durée et à temps complet, définies par le Ministère en fonction d’une évaluation des besoins de compétences pour les professions prioritaires du secteur des TIC. Ces formations devront mener à l’obtention d’une attestation d’études collégiales, à des certificats ou à des microprogrammes universitaires ou être des formations sur mesure menant à un emploi, et elles devront permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour intégrer un emploi dans le secteur des TIC.

Les participants au PRATIC pourraient bénéficier d’une aide financière de 650 $ par semaine pour toute la durée de leur formation. Une bourse de 1 950 $ leur sera également remise lorsqu’ils auront terminé leur formation avec succès.

« Ce nouveau programme s’ajoute aux efforts que notre gouvernement a déployés jusqu’à présent pour stimuler les carrières dans les TIC, a commenté Jean Boulet. Avec le PRATIC, notre objectif est clair. Nous mettons en place des incitatifs pour accroître le bassin de main-d’œuvre qualifiée dans ce secteur, qui est prioritaire pour soutenir la relance de notre économie. »

Le PRATIC s’adresse notamment aux chômeurs pandémiques et aux personnes qui n’ont pas été aux études à temps complet dans la dernière année. Les nouveaux participants devront au préalable rencontrer un agent d’aide à l’emploi de Services Québec pour l’évaluation de leur admissibilité.

Les inscriptions au PRATIC commenceront le 1er juillet, et les premières cohortes entameront leur formation dès la prochaine rentrée scolaire.

