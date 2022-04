Québec lance un appel de projets en matière d’intelligence artificielle

Renaud Larue Langlois - 14/04/2022

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, invite les entreprises québécoises à soumettre des projets en intelligence artificielle.

Destiné particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu’aux entreprises en démarrage, qui souhaitent réaliser un projet de développement, de commercialisation ou d’adoption de technologies d’intelligence artificielle (IA), l’appel de projets comprend trois volets.

Le premier volet concerne les projets des entreprises en démarrage et s’adresse aux jeunes entreprises du domaine de l’IA qui reçoivent l’accompagnement d’un incubateur ou d’un accélérateur d’entreprises.

Le deuxième volet couvre les projets de développement des PME. Il est conçu pour les entreprises qui visent la production de biens et de services, ou bien la réalisation d’activités de recherche et de développement à l’interne.

Le troisième volet est pour les projets d’envergure. Il est destiné aux regroupements d’entreprises comportant un minimum de deux entreprises québécoises.

Les objectifs sont multiples. Le gouvernement souhaite entre autres assurer le développement et la consolidation des efforts d’innovation dans le domaine de l’IA. Il veut aussi encourager la collaboration entre des entreprises de toutes tailles et aussi avec les milieux de la recherche et de l’innovation, accélérant ainsi l’intégration des technologies de l’IA dans les milieux d’affaires et dans la société.

Selon le gouvernement du Québec, en appuyant des projets en IA qui visent son adoption massive et en soutenant la réalisation de projets offrant des retombées économiques importantes et immédiates, il contribue au positionnement du Québec comme chef de file en matière de développement de l’IA.

« Avec des appels de projets appliqués en intelligence artificielle, on met à profit l’expertise de nos chercheurs et notre savoir pour développer plusieurs secteurs stratégiques de notre économie. Ces initiatives augmentent notre productivité, ce qui crée de la richesse pour toute la population québécoise », a déclaré le ministre Fitzgibbon.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 8 mai 2022 à 16h pour soumettre leur projet.

