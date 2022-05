QScale nomme Sylvie Veilleux au conseil d’administration

Renaud Larue Langlois - 05/05/2022

QScale, une entreprise québécoise installée à Lévis et reconnue pour son concept novateur de centres informatiques écoresponsables, annonce la nomination de Sylvie Veilleux au sein de son conseil d’administration. Mme Veilleux a récemment occupé le poste de chef des systèmes d’information chez Dropbox, le réputé fournisseurs de services de stockage infonuagiques.

Mme Veilleux a bâti la division TI de Dropbox, où elle a développé la première fonction TI stratégique et centralisée, permettant à la société de croître et d’évoluer avant et après son introduction en bourse. Elle est également reconnue comme l’une des principales dirigeantes de l’initiative qui a lancé le modèle de travail « Virtual First with Hubs » de Dropbox. Mme Veilleux a par ailleurs occupé plusieurs postes clés dans des entreprises technologiques de renom telles qu’Apple, Salesforce, Mozilla et Franklin Templeton Investments.

« Je suis ravie de rejoindre QScale en tant que membre du conseil d’administration et d’aider l’entreprise à exécuter son plan à long terme, à accélérer sa croissance et à créer de la valeur pour les actionnaires. Je suis impatiente de contribuer au succès de cette entreprise à fort potentiel », déclare Mme Veilleux dans un communiqué.

Fondée en 2018, QScale connait une croissance rapide supportée par un financement de 195 M$ d’investisseurs privés et institutionnels tels qu’Investissement Québec et Desjardins Capital pour la phase initiale de son campus Q01 situé à Lévis. Au terme de ses huit phases, ce premier campus représentera des investissements totaux de 867 M$.

L’entreprise développe des centres de traitement informatique écoresponsables pour des applications telles que le calcul intensif et l’intelligence artificielle. Les infrastructures technologiques de QScale sont conçues pour répondre aux besoins informatiques croissants des entreprises.

