Promotion du numérique auprès des organismes communautaires

Dominique Lemoine - 14/03/2022

Le projet DATAide vise à convaincre 3000 organismes communautaires des possibilités liées à la transformation numérique et à accorder des bourses à des organismes pour qu’ils acquièrent du matériel et des logiciels.

Selon le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le projet DATAide implique la participation de Nord Ouvert, un organisme de Montréal qui se spécialise en données et technologies, et il est mené par Centraide du Grand Montréal.

« DATAide vise à sensibiliser, par l’entremise de webinaires, quelque 3000 organismes sur les possibilités et avantages liés à la transformation numérique », affirme le gouvernement du Québec.

Ce dernier ajoute que DATAide est un projet de « formation en intelligence numérique » pour les organismes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Un financement public de 5,4 millions de dollars sur trois ans a été prévu par le gouvernement du Québec pour « accélérer la transition numérique du secteur communautaire », ainsi que pour développer et mettre en oeuvre le projet DATAide.

Dans le cadre de ce projet, 500 organismes obtiendront un bourse pour obtenir des heures d’accompagnement et acquérir du matériel informatique et des logiciels qui sont « adaptés à leurs situations ».

De plus, 180 organismes et 60 dirigeants du milieu seront soutenus et formés « pour développer la culture numérique dans le secteur communautaire ».

Lire aussi :

L’IA au service de Moisson Montréal

Mandats communautaires en analyse de données pour Aimia

Montréal Ouvert passe le flambeau à Nord Ouvert

Tags: Centraide