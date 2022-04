Projets de BRP et AlayaCare en IA financés par Scale AI

Dominique Lemoine - 06/04/2022

Bombardier veut intégrer de l’intelligence artificielle à ses prévisions de la demande pour des véhicules de sports motorisés et AlayaCare souhaite faire de même pour optimiser la planification et la gestion de soins à domicile.

Le soutien financier accordé aux projets de ces deux entreprises basées au Québec s’inscrit dans le cadre d’un soutien financier total de 7,6 millions de dollars pour cinq projets d’intégration de l’intelligence artificielle (IA) à l’intérieur du Canada.

Le projet de Bombardier Recreational Products (BRP) et de ses partenaires, soit Ivado Labs, Performance NC, Motor Sports World et Energy Powersports, a obtenu 2,1 millions de dollars de la part de Scale AI.

« BRP cherche à renforcer ses processus de chaîne d’approvisionnement, en commençant par une meilleure prévision de la demande. Ce projet vise à développer des prédictions à l’aide d’algorithmes d’IA », affirme Scale AI.

Le projet d’AlayaCare et de ses partenaires, soit le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Bien chez soi et Polytechnique Montréal, a obtenu 800 000 dollars.

« Utilisant déjà l’IA pour faciliter la planification et la gestion des soins à domicile, AlayaCare fait un pas de plus en utilisant la modélisation prédictive pour optimiser les horaires et les itinéraires et affecter les ressources humaines », précise Scale AI.

Scale AI mentionne avoir accordé 130 millions de dollars en financement depuis le début de son exercice 2021-2022. Scale AI, basée à Montréal, se présente comme étant une supergrappe en intelligence artificielle et science des données, financée par le gouvernement fédéral et par le gouvernement du Québec.

