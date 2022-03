Pragya Sehgal - 14/03/2022

Un projet d’habitations fabriquées par impression 3D a été présenté la semaine dernière à Leamington, en Ontario.

Un modèle d’habitation fabriquée par impression 3D a été présenté par l’organisme de développement économique de la région de Windsor-Essex, Invest WindsorEssex (IWE).

La présentation de ce modèle s’inscrit dans le cadre d’un projet de logement mené par Habitat pour l’humanité Windsor-Essex, en partenariat avec l’Université de Windsor.

Habitat pour l’humanité Windsor-Essex est un organisme sans but lucratif qui vise à mobiliser des bénévoles et des partenaires communautaires pour construire des logements abordables et promouvoir l’accession à la propriété comme moyen de briser le cycle de la pauvreté.

Grâce au partenariat d’Habitat pour l’humanité Windsor-Essex avec The Bridge Youth Resource Centre, ce projet d’habitations vise les personnes et les couples ayant besoin d’un logement abordable dans la municipalité de Leamington.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: accès à la propriété