Pretnumerique.ca célèbre ses 10 ans

Pretnumerique.ca, une bibliothèque virtuelle qui propose gratuitement près d’un million et demi de livres en prêt gratuit, célèbre cette année ses dix ans d’existence. En 10 ans, se sont près de 18 millions de livres numériques que le service a prêté à ses 885 000 usagers.

C’est l’organisme BIBLIOPRESTO qui est derrière Pretnumerique.ca, une plateforme qui permet aux lecteurs québécois de se brancher au site web de leur bibliothèque pour emprunter des livres numériques, audio et enrichis. Les livres téléchargés peuvent être lus sur différents appareils : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.

BIBLIOPRESTO est un OBNL qui appuie les bibliothèques et leur offre des outils et services numériques. Fondé en 2012, BIBLIOPRESTO est le résultat d’une volonté commune de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), du Réseau BIBLIO du Québec et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) de se doter d’un organisme chapeautant le développement et l’accès aux ressources numériques en bibliothèques publiques.

Le service de Pretnumerique.ca est accessible en tout temps et en tout lieu. Tout ce qui est requis est une connexion Internet. Les livres empruntés sont chronodégradables, c’est-à-dire qu’ils se désactivent automatiquement à la fin de la période de prêt, sans frais de retard.

« Pretnumerique.ca est un exemple parfait d’un véritable succès collectif de la chaîne du livre. Tant du côté des auteurs et autrices que de celui des maisons d’édition et des bibliothèques québécoises, tous les acteurs se sont mis ensemble pour offrir aux Québécois et Québécoises un meilleur accès à la lecture », souligne Jean-François Cusson, directeur général de BIBLIOPRESTO.CA.