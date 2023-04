Plus d’un Québécois sur dix utilise un VPN, selon un sondage

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, annonce aujourd’hui l’octroi d’aides financières totalisant plus de 14,3 millions de dollars pour soutenir dix incubateurs et accélérateurs d'entreprises durant les trois prochaines années.