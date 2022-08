Plus de détails sur la fuite de données chez BRP

BRP, fleuron québécois de l’industrie des véhicules récréatifs, publiait hier soir une mise à jour au sujet de la cyberattaque dont elle a été victime le 9 août dernier.

La société a donc découvert, dans le cadre de son enquête en cours sur la cyberattaque, que d’autres informations sur ses employés ont été compromises, spécifiquement certains identifiants de connexion d’employés utilisant les ordinateurs de BRP à des fins personnelles, a-t-elle précisé.

Par mesure de précaution, et afin de mieux protéger les renseignements de ses employés, BRP leur a demandé de changer leurs mots de passe personnels. De plus, à titre préventif, elle offrira des services de surveillance de crédit à tous ses employés.

BRP affirme en outre que l’enquête suit son cours et que la situation continue d’évoluer. Pour l’instant, l’entreprise n’a aucune preuve que les renseignements personnels de ses clients ont été touchés.

Elle déclare enfin que sa priorité absolue est d’atténuer les conséquences de la cyberattaque et qu’elle continue de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses systèmes et données, et l’information de ses employés et de ses parties prenantes.

Par ailleurs, La Presse rapportait hier que le réseau de concessionnaires de BRP, des entreprises indépendantes qui vendent ses produits, est durement touché par la cyberattaque. En effet, le portail informatique que les détaillants utilisent pour placer et suivre leurs commandes de matériel et de pièces de rechange est non-fonctionnel ou n’offre que des fonctionnalités limitées depuis l’attaque.

Toujours selon La Presse, la situation est une source importante de frustration et d’inquiétude, tant pour les concessionnaires que pour leurs clients qui doivent composer avec d’importants retards dans la livraison des véhicules neufs et des pièces.