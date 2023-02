Plus de 4,1 milliards d’applications d’identité numérique d’ici 2027 

Une nouvelle étude de Juniper Research révèle que le nombre d’applications d’identité numérique en usage dans le monde dépassera 4,1 milliards d’ici 2027, par rapport à 2,3 milliards en 2023. Il s’agit d’une augmentation de 82 % en quatre ans.

L’emploi de solutions d’identité numérique contrôlées par le secteur public, en remplacement des pièces d’identité physiques comme source de vérification d’identité, pour des applications tierces telles que les services bancaires ou financiers y est pour beaucoup dans cette croissance. Ça sera un élément important pour les entreprises qui visent à réduire le vol d’identité et à rencontrer des exigences réglementaires de plus en plus strictes.

L’étude, intitulée Digital Identity: Solutions Assessment, Regional Analysis & Market Forecasts 2023-2027, rapporte par ailleurs une diminution de l’utilisation de mots de passe pour la vérification d’identité au profit de la vérification biométrique et de l’authentification multi facteurs (AMF) selon un modèle de vérification systématique, dans lequel l’authentification des identités se fait en continu. Il s’agit d’une approche qui résiste mieux aux méthodes traditionnelles de piratage telles que l’hameçonnage, réduisant ainsi le risque de violations de données.

L’authentification systématique utilisera la signature unique (Single Sign On ou SSO), qui permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs comptes via un système central sécurités. Un élément critique du SSO est l’identité d’abonné mobile et, toujours selon l’étude, le nombre d’appareils mobiles utilisant leur numéro d’abonné pour le SSO devrait atteindre 2 milliards en 2027, contre 922 millions on 2023.

Comme l’explique Michael Greenwood, l’auteur de l’étude, « Les consommateurs sont hautement motivés par la commodité ; rendre l’expérience plus fluide est un élément important pour les attirer et conserver leur clientèle. La signature unique peut permettre cela, tout en plaisant également aux utilisateurs préoccupés par la sécurité. »

La principale concurrence aux applications dédiées d’identité numérique viendra des portefeuilles numériques, qui offrent des fonctionnalités de paiement en plus de leur capacité d’identification numérique, révèle également le rapport. Par exemple, dans certains états américains, des permis de conduire numériques intégrés aux portefeuilles numériques d’Apple sont pleinement reconnus.

Le rapport complet (en anglais) est disponible sur le site Web de Juniper Research.