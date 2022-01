Plateforme de réservation et d’enchères de domaines Internet sur le point d’expirer

Dominique Lemoine - 17/01/2022

Hébergement Web Canada dit lancer une plateforme qui permet de réserver des domaines Internet canadiens avant qu’ils ne redeviennent disponibles pour le grand public.

Selon Hébergement Web Canada (WHC), « les Canadien(ne)s peuvent utiliser cet outil pour enregistrer des domaines .CA dès qu’ils expirent et avant qu’ils ne redeviennent disponibles au grand public par le biais d’un processus nommé TBR (To Be Released) ».

« Des domaines sont libérés chaque semaine » et « présentent une opportunité d’obtenir un domaine convoité à un prix avantageux », soutient WHC, une entreprise basée à Montréal qui se spécialise en services en ligne d’hébergement Web.

Cette dernière ajoute que « les domaines qui sont demandés par plus d’un client sont soumis à un enchère d’un jour ».

WHC vise avec ce service les investisseurs et revendeurs de domaines, ainsi que les entrepreneurs et les professionnels qui cherchent un domaine Internet pour leur entreprise ou pour leur employeur.

« Avec plus de 3 millions de domaines .CA enregistrés, en trouver un pour votre entreprise devient plus difficile », selon Emil Falcon, fondateur et PDG de WHC.

Tags: CA