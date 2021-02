PIXEL 5G : appliquer la 5G dans le multimédia et le jeu vidéo

Marie Pâris - 09/02/2021

Dix organisations représentant les industries créatives du Québec s’unissent pour lancer un appel à projets conjoint, PIXEL 5G, pour stimuler le développement des applications de la 5G par les entreprises en multimédias et en jeux vidéo.

Le programme consiste en une bourse de 10 000 $, qui s’ajoute au financement d’un projet pré-commercial déployé par ENCQOR 5G pouvant atteindre 66 000 $. Cette subvention combinée est offerte exclusivement aux PME innovantes des industries créatives.

PIXEL 5G a été lancé à l’initiative de Prompt, et soutenu par les partenaires et organismes des écosystèmes des médias interactifs et des jeux vidéo (Xn Québec, PHI, Synthèse, Zù, Québec Epix, etc.)

« Les entrepreneurs québécois, les institutions d’enseignement et les centres de recherche ont bâti un écosystème d’innovation collaboratif et robuste, qui fait la fierté du Québec ici, et sa renommée à l’étranger. Nous saluons le leadership des représentants de ces industries créatives qui ont accepté de prendre part à l’appel à projets conjoint. Cette formidable capacité de collaboration est le reflet du dynamisme de nos industries, et d’une volonté conjointe d’accélérer les innovations par et pour le Québec », a souligné Madeleine Jean, directrice générale par intérim de Prompt, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

PIXEL 5G, qui représente une enveloppe totale de 250 000 $, se prolonge jusqu’au 7 mai prochain. Les projets utilisant la technologie 5G qui comportent un volet prépondérant de multimédia et de médias interactifs, incluant les jeux vidéo, pourront toucher des bourses pouvant atteindre 10 000 $ chacune afin de bonifier le financement accordé aux projets TI financés d’ENCQOR 5G.

