Photo : Apple achète Spectral Edge

Catherine Morin - 17/12/2019

Apple vient d’acquérir l’entreprise britannique Spectral Edge, qui se spécialise dans le traitement d’images avec l’intelligence artificielle (IA).

Des documents rendus publics jeudi au Royaume-Uni et obtenus par Bloomberg indiquent que l’avocat d’entreprise d’Apple, Peter Denwood, a récemment été nommé directeur de Spectral Edge, et que les membres du conseil d’administration de la jeune pousse ont été licenciés.

Spectral Edge a mis au point une technologie capable d’améliorer la qualité des photos prises en basse luminosité à partir de l’apprentissage machine.

Le programme, appelé SE Fusion, établit un équilibre entre l’éclairage visible et la lumière infrarouge invisible pour produire des images mieux définies, aux couleurs plus précises.

La photographie devenant un élément différenciateur de plus en plus important sur le marché des téléphones multifonctions, Apple a ajouté plusieurs fonctionnalités à ses appareils au cours de la dernière année. Les iPhone 11 et 11 Pro ont notamment introduit un système à triple objectif ainsi qu’un mode photo de nuit.

La technologie de Spectral Edge pourrait aider le géant de Cupertino à optimiser son application de photographie et à offrir davantage de fonctionnalités permettant d‘améliorer la qualité des images.

Le prix d’achat de la jeune entreprise n’a pas pu être déterminé, a précisé Bloomberg. Spectral Edge avait annoncé l’année dernière avoir récolté plus de cinq millions de dollars en financement.

Cette transaction s’ajoute à plusieurs achats effectués par Apple cette année, dont les voitures autonomes de Drive.ai ainsi que l’activité de modems pour téléphones d’Intel.

