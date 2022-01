PayFacto de Montréal s’offre iShopFood de Québec

Dominique Lemoine - 06/01/2022

PayFacto pourra grâce à cette acquisition ajouter à son offre commerciale le système de commande à la table, de commande en ligne, de borne de commande et de paiement par code QR pour la restauration conçu par iShop.

Paiements PayFacto est une entreprise immatriculée au Québec depuis 2020 et basée à Montréal, qui se spécialise en systèmes de gestion de paiements et en vente de logiciels. Elle est dirigée par Martin Leroux, et elle compte de 100 à 249 salariés au Québec, selon le registre des entreprises du Québec.

De son côté, Aliments iShop est une entreprise immatriculée au Québec depuis 2015 et basée à Québec, qui se spécialise en conception et en vente d’une plateforme de prise de commandes en ligne pour les restaurants et pour les distributeurs de services alimentaires.

Selon le cofondateur d’Aliments iShop, Maxime Harvey, l’intégration d’Aliments iShop à PayFacto procurera à son équipe des opportunités de développement.

PayFacto affirme que cette acquisition fait suite à son acquisition des systèmes de gestion pour la restauration Maitre’D et Veloce en 2019.

« Le secteur de la restauration aura désormais accès à une offre de services complète provenant du même fournisseur, incluant un écosystème de points de vente qui relie les commandes en ligne, mobiles et en établissement aux systèmes d’affichage en cuisine et de paiement à la table », précise PayFacto.

Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Lire aussi :

Des restaurateurs s’équipent de leur propre plateforme de livraison de commandes

Restauration : la québécoise CHL PLZ acquise par la française Sunday

Une plateforme de données Lightspeed pour les restaurants

Tags: acquisitions