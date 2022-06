Partenariats de RBC pour une sécurité et un contrôle accrus

Samira Balsara - 27/06/2022

RBC a annoncé des ententes de partenariat avec Plaid et Envestnet | Yodlee afin de fournir aux clients un meilleur accès et un meilleur contrôle, et de leur permettre de partager en toute sécurité leurs données financières avec des applications externes à la banque.

Ces ententes d’accès aux données élimineront la nécessité pour les 14 millions de clients de RBC de partager leurs identifiants et mots de passe bancaires avec des applications tierces, créant ainsi une expérience plus sécurisée et axée sur la confidentialité. Grâce aux nouveaux partenariats, les clients de RBC auront également accès à plus de 7 000 applications financières intégrées, leur offrant une grande variété d’outils supplémentaires pour les aider à gérer leurs finances.

Les partenariats

Plaid est d’abord et avant tout une entreprise d’interface de programmation (API) et ses solutions de connectivité de données aident les clients à se connecter en toute sécurité au réseau d’entreprise de plus de 6 000 applications financières. Grâce aux outils utilisant la technologie Plaid, les consommateurs peuvent accéder à diverses applications de bien-être financier.

« Cet accord d’accès aux données est un excellent exemple de la collaboration de l’industrie pour élaborer de nouvelles normes qui créent des solutions financières plus sûres et plus complètes pour les Canadiens », a déclaré Peter Tilton, chef de la direction numérique, services bancaires personnels et commerciaux chez RBC. « Bien que nos clients souhaitent avoir leur relation bancaire principale avec RBC, ils souhaitent également avoir la possibilité d’accéder à leurs données financières, de les utiliser et de les partager avec des applications externes à la banque. Alors que nous offrons cette valeur ajoutée au client, il est plus important que jamais que nous le fassions de manière sûre et sécurisée. Cet accord avec Plaid fait précisément cela. »

Par ailleurs, la plateforme Envestnet | Yodlee aidera les clients de RBC à mieux gérer leurs finances et à se constituer un patrimoine en se connectant et en partageant leurs informations financières RBC avec plus de 1 500 applications tierces.

« Alors que beaucoup de nos clients continuent de choisir de faire leurs opérations bancaires principales avec RBC, les clients aiment aussi utiliser des applications tierces, que ce soit pour la gestion de l’argent, le budget ou les informations financières. Nous voulons nous assurer que les clients peuvent continuer à utiliser ces applications mais les utiliser de manière sûre, c’est-à-dire plus sécurisée et qui protège les données et leur vie privée », a déclaré Shekher Puri, vice-président des composants et plateformes numériques chez RBC.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois.

